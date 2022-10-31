Мы заинтересованы, чтобы после победы все украинцы вернулись из-за границы домой, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство заинтересовано в возвращении всех украинцев, покинувших страну из-за войны, после победы домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил глава государства, во время войны очень сложно удерживать экономику в любом формате стабильности, потому это очень важно, чтобы украинцы находились и работали в стране. В то же время, по его словам, гарантировать безопасность людей во время пребывания в стране сейчас сложно.

"Мы очень заинтересованы, чтобы украинский народ возвращался домой. Я не могу сегодня просить граждан Украины, временно выехавших за границы нашего государства из-за войны, чтобы они возвращались. Я думаю, что сегодня это их выбор. И я не могу сегодня гарантировать всем безопасность, потому что это война, которую в одностороннем порядке развязала РФ и исключительно на территории нашего государства", - заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве.

Зеленский выразил уверенность в том, что после войны украинцы вернутся на родину, однако ключевыми вопросами будут оставаться инфраструктура, энергетика и т.д.

"Я уверен, что все вернутся. Все не так просто, но мы держимся и заинтересованы, чтобы после победы все население было в государстве. Я уверен, что так и будет", - сказал президент.

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