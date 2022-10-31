В Харьковской области из-за утренних ракетных ударов не хватает напряжения для работы котельных, - Синегубов

На Харьковщине из-за утренних ракетных ударов было обесточено 140 тысяч потребителей, кроме того, напряжения не хватает для работы котельных в Харькове и Чугуеве.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Харькове из-за утренних ракетных ударов врага и повреждения критической инфраструктуры было обесточено около 50 тысяч потребителей, по области – около 90 тысяч. Большинство в Харькове и области уже подключены", - сказал Синегубов.

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По его словам, вследствие проблем с электроснабжением возникли и проблемы с водо- и теплоснабжением.

"С водоснабжением тяжелой остается ситуация, ещё полностью не ликвидировали последствия повреждений. В некоторые районы Харькова и некоторые относительно большие населенные пункты области подается вода с пониженным давлением, поскольку не хватает мощностей, чтобы насосы создавали надлежащее давление", - отметил руководитель ОВА.

Кроме того, усложнена ситуация и с теплоснабжением. Из-за низкого напряжения котельные, которые уже подавали тепло в Харькове и Чугуеве, временно приостановили работу.

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"Энергетики и коммунальные службы Харьковщины делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества, воды и тепла", – отметил Синегубов.