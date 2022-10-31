В Харьковской области из-за утренних ракетных ударов не хватает напряжения для работы котельных, - Синегубов
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Харькове из-за утренних ракетных ударов врага и повреждения критической инфраструктуры было обесточено около 50 тысяч потребителей, по области – около 90 тысяч. Большинство в Харькове и области уже подключены", - сказал Синегубов.
По его словам, вследствие проблем с электроснабжением возникли и проблемы с водо- и теплоснабжением.
"С водоснабжением тяжелой остается ситуация, ещё полностью не ликвидировали последствия повреждений. В некоторые районы Харькова и некоторые относительно большие населенные пункты области подается вода с пониженным давлением, поскольку не хватает мощностей, чтобы насосы создавали надлежащее давление", - отметил руководитель ОВА.
Кроме того, усложнена ситуация и с теплоснабжением. Из-за низкого напряжения котельные, которые уже подавали тепло в Харькове и Чугуеве, временно приостановили работу.
"Энергетики и коммунальные службы Харьковщины делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества, воды и тепла", – отметил Синегубов.