Настало время для мира предоставить России статус государства-террориста, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Россия ударами по гражданской инфраструктуре Украины де-факто признала себя террористическим государством, пора всему миру предоставить ему соответствующий статус.

Об этом Резников написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Они не стесняются быть де-факто террористическим государством", - отметил он.

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По его словам, мир уже должен предоставить стране-агрессору соответствующий статус и относиться к ней соответственно, как это сделали Латвия, Эстония, Польша, ПАСЕ.

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