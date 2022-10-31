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Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Зерновое соглашение" должно быть отделено от конфликтных ситуаций. Ожидаем пересмотра решения о выходе из него"

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зерно
Официальная Анкара настаивает на необходимости продолжения экспорта украинского продовольствия.

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главной темой разговора стало "зерновое соглашение". Анкара отметила необходимость продолжать экспорт украинского продовольствия по объективным причинам. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Министерства обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ходе беседы Акар заявил, что "зерновое соглашение" имеет существенное значение. Оно "вносит большой вклад в разрешение глобального продовольственного кризиса и показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога".

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"Ожидаем пересмотра решения о прекращении инициативы по экспорту зерна, которая является чисто человеческой деятельностью и должна быть отделена от конфликтных ситуаций", - добавили в Минобороны Турции по итогам телефонного разговора.

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  • Vladyslav Novikov
    ******! Единий засіб спілкування з москалями - це дробовик до рота, та натискаючи на гачок, дивлячись як "русский мир" розлітається навкруги.
    Українці це вже зрозуміли.
    Ти можеш бути мудрим перейнявши досвід українців.
    Ти можеш бути розумним здобувши досвід власноруч.
    Ти можеш зробити безліч помилок, сподіваючись на щось людянє у москалів, але висновок буде тількі один: "Единий засіб спілкування з москалями - ...".
    Тобі вирішувати.
  • Vladislav Ch
    Давно пора уже расстегивать ширинку и ссать прямо в рот ***** и его петушиной обойме. Могли на ШОС это сделать, просто по очереди подойти, расстегнуть штаны и начать обоссывать гэбнюка, шобы тот ножкой на каблуке стал топать от обиды. Винни-пух тоже мог присоединиться к этому.
  • Evgeny N
    Для московитів усе є зброєю. Якщо то не зброя, то вони перероблять те під зброю. Газ, нафта, збіжжя, добрива... І шантаж! Це все, що вони вміють.
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