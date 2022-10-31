Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Зерновое соглашение" должно быть отделено от конфликтных ситуаций. Ожидаем пересмотра решения о выходе из него"

Официальная Анкара настаивает на необходимости продолжения экспорта украинского продовольствия.

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главной темой разговора стало "зерновое соглашение". Анкара отметила необходимость продолжать экспорт украинского продовольствия по объективным причинам. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Министерства обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ходе беседы Акар заявил, что "зерновое соглашение" имеет существенное значение. Оно "вносит большой вклад в разрешение глобального продовольственного кризиса и показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога".

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"Ожидаем пересмотра решения о прекращении инициативы по экспорту зерна, которая является чисто человеческой деятельностью и должна быть отделена от конфликтных ситуаций", - добавили в Минобороны Турции по итогам телефонного разговора.