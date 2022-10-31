Полная защита неба над Украиной станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что обеспечение совместно с партнерами полной защиты украинского неба от российских ракет и дронов станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно остановились на вопросах усиления противовоздушной и противоракетной защиты, а также защиты от дронов, которые российские террористы приобрели у своих подельников в Иране. Когда мы вместе с нашими партнерами обеспечим защиту украинского неба на 100% это станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, поскольку лишит Россию значительной части ее эскалационных возможностей", - сказал Зеленский по итогам переговоров с главой чешского правительства.

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Он также рассказал, что Украина будет усиливать оборонное сотрудничество с Чехией и проинформировал, что на встрече с Фиалой обсудили привлечение Чехии к подготовке украинских военных и проектов по строительству и ремонту военной техники.

"Это усиливает защиту Украины, дает новую силу Чехии, а также обеспечивает Чехию новыми рабочими местами и технологическими возможностями", – подчеркнул Президент.