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Полная защита неба над Украиной станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский убежден, что обеспечение совместно с партнерами полной защиты украинского неба от российских ракет и дронов станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно остановились на вопросах усиления противовоздушной и противоракетной защиты, а также защиты от дронов, которые российские террористы приобрели у своих подельников в Иране. Когда мы вместе с нашими партнерами обеспечим защиту украинского неба на 100% это станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, поскольку лишит Россию значительной части ее эскалационных возможностей", - сказал Зеленский по итогам переговоров с главой чешского правительства.

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Он также рассказал, что Украина будет усиливать оборонное сотрудничество с Чехией и проинформировал, что на встрече с Фиалой обсудили привлечение Чехии к подготовке украинских военных и проектов по строительству и ремонту военной техники.

"Это усиливает защиту Украины, дает новую силу Чехии, а также обеспечивает Чехию новыми рабочими местами и технологическими возможностями", – подчеркнул Президент.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Великобудівник збудує асфальтний купол.
  • arye z.
    Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100%
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    Одне невелике речення, і в ньому купа логічних помилок.
    1. 100%-ну гарантію захиста неба не дає жодна система ППО/ПРО.
    2. Найкращий захист - напад. Вдарили ракетою твою країну, пішли у відповідь 100 ракет, щоб відбити на майбутнє найменше бажання нападати. 3. Ніхто і нікого постійно захищати не буде, партнери справа хороша, але захищатися треба самому і покладатися лише на себе. На свою військову промисловість та на свою армію
  • віктор федорович 31ee1569
    Асфальтовое небо, асфальтовое море,
    Асфальтовая зелень, асфальтовый верблюд,
    Асфальтовые мамы асфальтовым ребятам
    Асфальтовые песни асфальтово поют!
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