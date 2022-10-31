Мы не гарантируем безопасность зернового коридора в Черном море, - Минобороны РФ
10 47754
Российское военное ведомство заявило, что движение по коридору безопасности, которое соглашалось в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.
В заявлении Минобороны РФ отмечается, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым и не может быть и речи о гарантиях безопасности какого-либо объекта на указанном направлении "до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях".
При этом военное ведомство утверждает, что РФ не выходит из "зерновых соглашений", "а приостанавливает их действие".