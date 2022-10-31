ООН опровергла ложь РФ о причастности "зернового коридора" к атаке на российские корабли: "Ни одно гражданское судно в это время не было в коридоре"
Об этом Гриффитс сказал в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Коридор - это просто линии на карте: когда суда, участвующие в инициативе, не находятся в этом районе, коридор не имеет особого статуса. Он не обеспечивает ни прикрытия, ни защиты для наступательных или оборонительных военных действий. Это не щит, не прикрытие, не зона ограниченного доступа", - пояснил Гриффитс.
Комментируя вопрос о возможном использовании Украиной гражданского судна в качестве прикрытия для осуществления нападения на корабли РФ, представитель ООН подчеркнул: "Ни одно гражданское судно не было в коридоре в ночь на 29 октября, когда произошла упомянутая атака. И ни одно гражданское судно не сообщало об этом инциденте в течение выходных".
В то же время Гриффитс заявил о готовности рассмотреть доказательства, касающиеся утверждений России.
Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили утечку газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этого мог быть взрыв. 29 октября российское Минобороны заявило, что якобы специалисты Военно-морских сил Великобритании причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, и якобы "участвовали" в подрыве двух газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2". Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о якобы причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре, а также к атаке на корабле Черноморского флота 29 октября: "Ложь эпического масштаба". Позже в Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна.