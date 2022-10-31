"Зерновое соглашение" остается в силе, несмотря на заявления РФ, - ООН

Организация Объединенных Наций не считает, что приостановка Россией участия в "зерновом соглашении" означает утрату ею силы, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов.

Об этом журналистам на брифинге после заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановку участия в ней России", – подчеркнул он.

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"Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок. И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять движущиеся судна (с Украины); вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – проверять эти суда", – добавил Гриффитс.

В то же время, заместитель генсека ООН добавил, что Организация как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. "Чем быстрее мы можем полностью возобновить участие России, тем лучше", – отметил он.