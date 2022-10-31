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МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине после заявлений РФ о "грязной бомбе"

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магате
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник начали инспекцию двух ядерных объектов в Украине по ее запросу. Произошло это после обвинений России в сторону Украины в организации провокации с использованием "грязной бомбы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

В прошлый понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предварительная проверка в сентябре не выявила никаких свидетельств о подготовке "грязной бомбы".

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    интересно, если б Украина заявила нечто подобное...МАГАТЕ б кинулось инспектировать раху?
  • Дмитро Піталов
    Чекаємо ще сотню комісій по комахам, гусям, голубам та ін... Довбойоби, мля! У вас під боком терорист з ядерною зброєю!!!
  • Бенина Мама
    Этим дебилам из МАТАГЭ больше заняться нечем?
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