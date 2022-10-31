Новости

ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай

8 65210
зброя,зсу
Вооруженные силы Украины на 31 октября 2022 освободили 9 населенных пунктов Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая во время телемарафона.

"На сегодняшний день 9 населенных пунктов деоккупировано. И надеюсь, что наши защитники с каждой неделей эту цифру будут увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областных военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.

Смотрите: Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Героям слава !!!
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Helen Batiouk
    Так він не сказав від кого
  • время
    Смерть кацапам! Путлер капут!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости