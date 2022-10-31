ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай
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Вооруженные силы Украины на 31 октября 2022 освободили 9 населенных пунктов Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая во время телемарафона.
"На сегодняшний день 9 населенных пунктов деоккупировано. И надеюсь, что наши защитники с каждой неделей эту цифру будут увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областных военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.