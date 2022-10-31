Путин заявил, что массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины является ответом на атаку кораблей российского Черноморского флота
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские медиа.
"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", – сказал 31 октября Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Источники в СБУ сообщают о повреждении по меньшей мере трех кораблей, являющихся носителями "Калибров".
Американский Институт изучения войны считает, что атаку могла осуществить Украина и что это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией.