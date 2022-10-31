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Путин заявил, что массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины является ответом на атаку кораблей российского Черноморского флота

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Президент РФ Владимир Путин признал, что массированные удары по инфраструктуре Украины, нанесенные 31 октября, являются "частичным ответом" на атаку кораблей Черноморского флота в бухте Севастополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские медиа.

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", – сказал 31 октября Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Источники в СБУ сообщают о повреждении по меньшей мере трех кораблей, являющихся носителями "Калибров".

Американский Институт изучения войны считает, что атаку могла осуществить Украина и что это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Так русня и воюет. Получили сапогом по рылу от ЗСУ - в ответ обстреливают мирное население.
  • Василий СПРУТ
    ЧМО старое -- нечего нам противопоставить только кошмарит гражданских . Оно больное не понимает что еще больше нас злит . Мне все пишут переживем - убейте их всех побыстрее . ЗСУ .
  • Сергей Поляков 2137b8c2
    Вот как нужно реконструировать этот памятник
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