Новости

Украина предложила Молдове помощь в расследовании факта падения российской ракеты

2 60523
молдова
Части ракеты упали на частный сектор и повлекли разрушение зданий.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил министру внутренних дел Республики Молдова Анне Ревенко помощь в расследовании факта падения российской ракеты. Как сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины, об этом Монастырский сказал на видеоконференции с Ревенко, обсуждая сегодняшнюю ситуацию с падением остатков российской ракеты на севере Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

Ревенко рассказала, что в результате падения обломков ракеты пострадавших и погибших нет, но "боевые части упали на частный сектор, повлекшие разрушение зданий". Она отметила, что в настоящее время выясняется тип и маркировка боеприпаса в рамках начатого расследования.

Читайте: Кишинев высылает дипломата РФ после падения обломков российской ракеты на территорию Молдовы

"Кроме нас, ответную реакцию готовит министерство иностранных дел. Ведь все понимают последствия, которые может влечь за собой этот инцидент", - добавила глава МВД Республики Молдова.

Министр внутренних дел Украины предложил совместную работу по расследованию факта падения российской ракеты.

"Мы не сомневаемся в профессионализме и объективности расследования этого инцидента. Уверен, что долго искать доказательства российской агрессии не нужно, но в случае необходимости мы готовы оказать экспертную помощь", - подчеркнул Монастырский.

Топ комментарии

  • mrSmith
    Навіщо тим сцикунам допомога?
    Вже декілька разів, над ними літали кацапськи ракети, а вони мовчали як риби.
    Лише коли гепнулось кацапське залізо, рота роззявили.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Украинський стронгмен Алексей Новиков победил на турнире Rogue Invitational и стал самым сильным человеком на планете.
    После победы Новиков выразил поддержку Украине, используя популярные лозунги.
    https://twitter.com/i/status/1587147601480237056
  • Олег Кущ e096799b
    Я уже всьо расследовал. Ракета упала
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости