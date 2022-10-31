Украина предложила Молдове помощь в расследовании факта падения российской ракеты
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил министру внутренних дел Республики Молдова Анне Ревенко помощь в расследовании факта падения российской ракеты. Как сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины, об этом Монастырский сказал на видеоконференции с Ревенко, обсуждая сегодняшнюю ситуацию с падением остатков российской ракеты на севере Молдовы, передает Цензор.НЕТ.
Ревенко рассказала, что в результате падения обломков ракеты пострадавших и погибших нет, но "боевые части упали на частный сектор, повлекшие разрушение зданий". Она отметила, что в настоящее время выясняется тип и маркировка боеприпаса в рамках начатого расследования.
"Кроме нас, ответную реакцию готовит министерство иностранных дел. Ведь все понимают последствия, которые может влечь за собой этот инцидент", - добавила глава МВД Республики Молдова.
Министр внутренних дел Украины предложил совместную работу по расследованию факта падения российской ракеты.
"Мы не сомневаемся в профессионализме и объективности расследования этого инцидента. Уверен, что долго искать доказательства российской агрессии не нужно, но в случае необходимости мы готовы оказать экспертную помощь", - подчеркнул Монастырский.