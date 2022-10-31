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Зеленский поговорил с Гутерришем и Шольцом о "зерновом соглашении" и ракетном терроре РФ

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Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонные разговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как следует из сообщений главы государства в Twitter, и с Гутерришем, и с Шольцом, он обсудил массовые ракетные удары России по гражданской инфраструктуре, а также вопрос "зернового соглашения", участие в котором Россия ранее приостановила, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, с генсеком ООН Зеленский пообщался о ядерном шантаже России, а канцлер Германии призвал предоставить больше средств противовоздушной обороны.

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  • andrej andrej
    От просто радуюсь, шо у преЗЕдента, нет других проблем, кроме голодных деток в Африке.
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    «Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
  • Vadym Tsyrkalyuk
    президент африки, не иначе...
  • Castor Boris
    Володя, поговори с евреями, уточни сколько они оружия нам передали, почему их нет в Антипутинской коалиции? А то за резолюцию с голосованием Украины столько вони развели.
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