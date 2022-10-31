Зеленский поговорил с Гутерришем и Шольцом о "зерновом соглашении" и ракетном терроре РФ

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонные разговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как следует из сообщений главы государства в Twitter, и с Гутерришем, и с Шольцом, он обсудил массовые ракетные удары России по гражданской инфраструктуре, а также вопрос "зернового соглашения", участие в котором Россия ранее приостановила, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, с генсеком ООН Зеленский пообщался о ядерном шантаже России, а канцлер Германии призвал предоставить больше средств противовоздушной обороны.

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