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Россияне в течение дня выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов, - Монастырский

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монастирський
Россияне за день выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов, украинцы со своей стороны применяют по отношению к войскам РФ где-то в десять раз меньше.

Об этом во время встречи с главой МВД Чехии Витом Ракушаном заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В день россияне выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов. Относительно того, что мы отвечаем - это где-то 6,5 - 7 тысяч (снарядов. - Ред.). То есть, примерно в 10 раз меньше", - заявил Монастырский.

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Отдельно во время этой встречи глава МВД акцентировал внимание и на вопросе разминирования территорий и механизме гражданской защиты ЕС.

Топ комментарии

  • Альтер Эго 9ddf884b
    Опять милиционеры комментируют боевые действия на фронте. А про себя чего не раскажете? Как обстоят дела у самой милиции? А то и министр и рота его советников только и занята с утра до вечера комментариями дейсвий военных.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    какой накуй монастырский, бомж с зеленой мусорки...
  • Fjall_Raven
    зелёные тупые до полика. то уже достигли паритета и 1:1 и тут же чуть позже 1:10 их там шо в трускавце не учили шо они свои ежедневные побрехеньки на уши наріда должны синхронизировать меж собой? хотя с другой стороны эта рассинхронизация позволяет оценить, как более менее выглядит реальность.
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