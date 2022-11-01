У Путина нет средств для победы в Украине, Россия проигрывает, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер заявил, что единственный финал российско-украинской войны - это безоговорочное поражение России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LRT.

Волкер заявил, что не видит перспектив переговоров между Украиной и Россией, поскольку Путин не настроен мирно урегулировать конфликт.

"Я думаю, что Путин поставил перед собой ряд военных целей в Украине, которых он не может достичь. И он все более отчаянно стремится достичь этих целей. Он им предан, и он не отступит. Но единственный вариант, как может закончиться эта война – это поражение России. У него нет средств для победы. Они проиграют, и я думаю, что это также будет иметь последствия для него в самой России. И он это знает, поэтому он в очень затруднительной ситуации, и на этом этапе нет никаких перспектив каких-либо переговоров", - сказал дипломат.

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Кроме того, Волкер также считает, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру в Украине свидетельствуют об их слабости.

"Это последние витки конфликта. Это займет немного времени, в этом году война не закончится. Но, во-первых, то, что мы видим удары беспилотников и бомбардировки украинских городов, является признаком слабости России. У них нет возможности продвигаться на поле боя. Они не могут захватить новые территории. Они даже не могут удержать ту территорию, которая у них есть... У них нет собственного оружия, поэтому они едут в Иран, чтобы получить беспилотники, они едут в Северную Корею просить ракеты, они едут в Беларусь, берут боеприпасы со складов", – отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что мобилизационные меры в РФ не способны изменить ход войны в ее пользу.

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"Они действительно истощили себя. Они бы не пытались призвать 300 тысяч человек, если бы уже не потеряли более ста тысяч. А новые солдаты, которых они вербуют, необучены, непригодны, они не хотят быть там. Поэтому эти отчаянные шаги показывают слабость Путина, который пытается продолжать эту войну", – сказал он.

В то же время Волкер выразил убеждение, что украинская армия в значительно лучшем положении, включая и моральный аспект, что позволит ей добиться ряда успехов на поле боя до наступления зимы.

"Украинцы очень мотивированы, они хорошо оснащены Западом, они заботились о своем личном составе на протяжении всей войны, поэтому они в лучшей форме, и они давят на российские силы. Мы видим сообщения об их новых успехах в Херсонской области, и они, вероятно, вернут город Херсон и всю эту область к западу от реки Днепр до зимы", - отметил он.

Относительно возможности использования Россией ядерного оружия, Волкер считает такой сценарий маловероятным.

"Я не думаю, что это наиболее вероятный сценарий. По-моему, это не достигнет военной цели Путина. Вы не можете захватить и удержать территорию, если вы делаете ее радиоактивной. Это также повредит его собственным силам, они не готовы", - считает дипломат.

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