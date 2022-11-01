"Повар Путина" Пригожин обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ, - ISW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что "Повар Путина" 31 октября открыто заявил: "Пока дети (элит. - Ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет".
В ISW указывают, что Пригожин в России пользуется большой популярностью и утверждается как политическая сила. Он уже начал пользоваться этим для того, чтобы критиковать своих политических оппонентов в кругах российской элиты.
Специалисты не исключают, что из-за своего высокого рейтинга "Повар Путина" рано или поздно может создать собственную партию. А уже сейчас Пригожин стал атаковать местных чиновников.
В частности, он обратился в генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по факту "организации" губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым "преступного сообщества" в городе.
"Пригожин утверждал, что преступная сеть Беглова намерена ограбить государственный бюджет и обогатить коррупционеров. Вероятно, он использует свою критику Беглова и других петербургских политиков для повышения собственной репутации", - говорится в отчете.
В Институте изучения войны также информируют, что одновременно с атаками на политиков Пригожин объявил о создании "Центра ЧВК "Вагнера" в Санкт-Петербурге, который откроют 4 ноября
"Он подчеркнул, что не сообщал администрации Санкт-Петербурга о создании центра, поскольку местные власти не являются "достаточно представительной структурой, чтобы вмешиваться в работу ЧВК "Вагнер"", - рассказали в ISW.
"Повар Путина" призвал местных чиновников, у которых есть проблемы с его центром, подать на него в суд и предположил, что создаст новые филиалы, если филиал в Санкт-Петербурге будет успешным.
К слову, всю эту деятельность Пригожин развернул, несмотря на то, что ЧВК запрещены законодательством России.