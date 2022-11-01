"Повар Путина" Пригожин обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что "Повар Путина" 31 октября открыто заявил: "Пока дети (элит. - Ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет".

В ISW указывают, что Пригожин в России пользуется большой популярностью и утверждается как политическая сила. Он уже начал пользоваться этим для того, чтобы критиковать своих политических оппонентов в кругах российской элиты.

Специалисты не исключают, что из-за своего высокого рейтинга "Повар Путина" рано или поздно может создать собственную партию. А уже сейчас Пригожин стал атаковать местных чиновников.

В частности, он обратился в генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по факту "организации" губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым "преступного сообщества" в городе.

"Пригожин утверждал, что преступная сеть Беглова намерена ограбить государственный бюджет и обогатить коррупционеров. Вероятно, он использует свою критику Беглова и других петербургских политиков для повышения собственной репутации", - говорится в отчете.

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В Институте изучения войны также информируют, что одновременно с атаками на политиков Пригожин объявил о создании "Центра ЧВК "Вагнера" в Санкт-Петербурге, который откроют 4 ноября

"Он подчеркнул, что не сообщал администрации Санкт-Петербурга о создании центра, поскольку местные власти не являются "достаточно представительной структурой, чтобы вмешиваться в работу ЧВК "Вагнер"", - рассказали в ISW.

"Повар Путина" призвал местных чиновников, у которых есть проблемы с его центром, подать на него в суд и предположил, что создаст новые филиалы, если филиал в Санкт-Петербурге будет успешным.

К слову, всю эту деятельность Пригожин развернул, несмотря на то, что ЧВК запрещены законодательством России.

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