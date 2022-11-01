США следят за ситуацией со взрывами в Севастополе, - CNN

Соединенные Штаты следят за ситуацией со взрывами в акватории оккупированного Россией Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"По нашей оценке, там были взрывы, но я не буду делиться оценкой ущерба, а также не буду предоставлять какую-либо другую информацию о том, что могло повлечь эти взрывы", - говорится в сообщении.

США "отслеживают сообщения о возможном нападении на корабли российского флота в Севастополе" и подтвердили, что там "были взрывы", – заявил чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что Россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в частности по ее энергосистеме, что привело к масштабным отключениям электроэнергии".

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