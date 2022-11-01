Общие боевые потери РФ с начала войны – около 72 470 человек (+650 за сутки), 257 вертолетов, 2698 танков, 1730 артсистем, 5501 бронированная машина
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около 72 470 (+650) человек ликвидировано,
танков - 2698 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 5501 (+16) ед,
артиллерийских систем - 1730 (+2) ед,
РСЗО - 383 (+0) ед,
средства ПВО - 197 (+0) ед,
самолетов - 276 (+1) ед,
вертолетов - 257 (+4) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1415 (+2),
крылатые ракеты - 397 (+45),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4143 (+15) ед,
специальная техника - 154 (+0).
"Данные уточняются. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.