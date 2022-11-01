Общие боевые потери РФ с начала войны – около 72 470 человек (+650 за сутки), 257 вертолетов, 2698 танков, 1730 артсистем, 5501 бронированная машина

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 ноября потери личного состава противника составляют примерно 72 470 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 72 470 (+650) человек ликвидировано,

танков - 2698 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 5501 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1730 (+2) ед,

РСЗО - 383 (+0) ед,

средства ПВО - 197 (+0) ед,

самолетов - 276 (+1) ед,

вертолетов - 257 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1415 (+2),

крылатые ракеты - 397 (+45),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4143 (+15) ед,

специальная техника - 154 (+0).

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"Данные уточняются. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.