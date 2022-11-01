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Путин сделал "интересный" комментарий по поводу опасений Китая о ведении войны против Украины, - Госдеп США

21 09614
китай
Опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД КНР Ван И "не слышал ничего, чего в Вашингтоне не слышали раньше о подходе Китая к войне".

"Интересно, что президент Путин также говорил о подходе КНР, сделал интересный комментарий, насколько я помню, что россияне частно слышали от Китая об опасениях по поводу ведения Россией этой войны против народа Украины", - пояснил Прайс.

Также он добавил, что опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.

"КНР последовательно подчеркивает роль суверенитета, неприкосновенность границ, право стран мира определять свою внешнюю политику. Вот что поставлено на карту, когда речь идет о войне России против Украины", - подытожил представитель Госдепа.

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Топ комментарии

  • Павло Дудра
    Якась хірня з перекладами..

    китайсько-російсько-англійсько-українським.

    президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.

    Ні..уя не зрозумів.
  • alexandr shamov
    Да уже минимум пол года, как Китай зацеловался из США в десны, во имя дружбы на века, где места лаптестану , априори, не предвидится.
  • Белла Богун
    Китай втрачає гроші. Більше Китаю нічого не цікаво. Свої землі у рашки вони рано чи пізно заберуть без зброї
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