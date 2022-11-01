Пентагон не подтверждает информацию ГУР, что Иран предоставит РФ баллистические ракеты
4 85930
В Пентагоне пока не подтвердили заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.
Об этом на брифинге сообщил чиновник Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По его словам, в Пентагоне видели сообщения в прессе о том, что иранские ракеты якобы должны быть отправлены в Россию в ноябре, чтобы оккупанты могли применять их против Украины.
Он отметил, что у Вашингтона пока нет никакой информации, которую можно предоставить по этому поводу.
Ранее Буданов заявил, что Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) – Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.