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Россияне украли воды на 15,5 миллиарда гривен: с 27 февраля она бесконтрольно поступает из оккупированной Херсонщины в Крым

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канал,крымский
С начала полномасштабного вторжения России через Северокрымский канал к полуострову утекло 410 миллионов кубических метров воды. Неконтролируемая утечка произошла после того, как российские военные разрушили временное сооружение Каховского водохранилища в Херсонской области.

Специалисты Государственной экологической инспекции Украины подсчитали ущерб, причиненный Украине из-за агрессии РФ, говорится на официальной странице учреждения, информирует Цензор.НЕТ.

Госэкоинспекция сообщает, что российские военные контролируют все гидротехнические сооружения Северокрымского канала с начала вторжения. 27 февраля они разрушили временное сооружение, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. С этого времени вода бесконтрольно поступает в Крым.

"С целью привлечения государства-агрессора к ответственности и последующих репараций, специалистами Госэкоинспекции специально разработана Методика определения ущерба, причиненного вследствие загрязнения и/или засорения вод, самовольного пользования водными ресурсами", - сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

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Специалисты отмечают, что такими действиями Россия наносит колоссальный ущерб окружающей среде и природным ресурсам Украины.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Вода не может самотеком поступать в окупированный крым. Там есть насосные станции которые ее перекачивают. Почему по етим насосным станциям еще не прилетело? Только потому что кто то из наших властей в доле
  • FT FT
    То что украли две плиты не сделало канал непригодным. А то что я 8 лет кричал что нужно тот канал перекопать и разровнять землей и засыпать отходами чтобы у рашистов небыло и соблазна его захватывать так мне говорили что я паникер и зрадофил. Ту теперь как называется кусайте себя за жопу и наблюдайте как окупанты хозяйничают в вашем доме.
  • FT FT
    Ето по тому каналу о котором у нас 8 лет рассказывали что он уже разрушен и поставки воды по нему не возможны?
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