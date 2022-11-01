В районе оккупированной Волновахи, на дороге Мариуполь-Донецк, слышны взрывы

В районе временно захваченного российскими войсками города Волноваха под Мариуполем слышны взрывы на дороге Мариуполь-Донецк, которую враг использует ежедневно для перевозки военной техники.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Волновахи – хлопок. Одновременно оккупационные пропагандисты начали "плач Ярославны", хлопок посетил гражданскую дорогу Мариуполь-Донецк. Откровенная ложь. Дорога из Мариуполя – Донецк используется для перевозки военной техники ежедневно. Как из России через Новоазовск-Мариуполь. Так и по Крымскому направлению", - говорится в сообщении.

Также оккупанты на ночь паркуют военные грузовики с БК прямо во дворе гражданских.

Впоследствии Андрющенко уточнил, что взрывы прогремели в одной из гостиниц по трассе Мариуполь-Донецк.

"Наши источники говорят, что было попадание гостиницы Ахтамар по трассе Мариуполь-Донецк, где расположились кадыровцы и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - отметил Андрющенко.

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