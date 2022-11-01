ВСУ ликвидировали в октябре более 12,8 тыс. российских оккупантов: Это рекордный результат за все время. ИНФОГРАФИКА
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В октябре было ликвидировано 12 860 российских военных. Это рекордный результат за все время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".
Так, в октябре российские оккупационные войска потеряли:
- танки: 344;
- боевые бронемашины: 552;
- артсистемы: 333;
- РСЗО: 47;
- средства ПВО: 21;
- самолеты: 12;
- вертолеты: 31;
- БПЛА: 406;
- крылатые ракеты: 151;
- автотехника и автоцистерны: 357;
- спецтехника: 23.