Украина получит от США 8 систем ПВО NASAMS, - Пентагон

США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две системы будут развернуты в Украине уже в ближайшее время. Еще шесть предоставят позже.

"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - сказал чиновник Пентагона.

В то же время отмечается, что системы ПВО Украина будет получать также и от других стран.

"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - добавили в минобороны США.

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