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Украина получит от США 8 систем ПВО NASAMS, - Пентагон

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США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две системы будут развернуты в Украине уже в ближайшее время. Еще шесть предоставят позже.

"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - сказал чиновник Пентагона.

В то же время отмечается, что системы ПВО Украина будет получать также и от других стран.

"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - добавили в минобороны США.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже гарна та позитивна новина-респект...
  • vuiko dobrui
    дякуємо США !!! Боже берижи Америку !!!
  • Зэлэный_Змий
    Шановний, вам допомогають, безкоштовно надають те, що Україна мала виробляти сама. А у вас вистачає нахабства ще підганяти? Ви з Мельником часом не родичі?
    В часи другої світової війни Великобританія під мегапотужними бомбардировками самостійно виробляла найтехнологічніший літак на той час. Робила танки, кораблі і таке інше. Хоча бомбардуваннями зносились вщент цілі міста.
    В Україні є чотири танкових заводи, завод Артем (розробник головки для "Ігли", розробник і єдиний виробник Р-27), декілька верфей для будівництва кораблів. В результаті Україна канючить по світу ППО і танки, за ******** баксів турки будують нікому нінахер не всравшийся фрегат, а коментатрори критикують Захід, що він мало допомогає.
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