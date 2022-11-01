Белорусские силовики задержали родственника добровольца Парфенкова, погибшего, защищая Украину, - СМИ
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
"Родственника Парфенкова задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признается", подписанным на "экстремистские" ТГ-каналы", - говорится в сообщении.
"Беларускі Гаюн" напоминает, что ранее уже был задержан двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.
Напомним, полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022 г. на территории Украины из граждан Беларуси как батальон и в конце мая был реорганизован в полк. Он входит в состав Вооруженных Сил Украины.
Полк назван в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского – одного из лидеров восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году.
Воины полка принимали участие в боях за Бучу, Ирпень, Ворзель, а также освобождали от российских захватчиков другие населенные пункты Украины.