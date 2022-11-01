В России начался осенний призыв в армию – планируется призвать 120 тысяч человек
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
В армию планируется призвать 120 тысяч человек – сразу после официального завершения мобилизации, где планировалось призвать 300 тысяч.
Генеральный штаб России накануне заявил, что граждан, призванных на срочную службу, не будут отправляться в оккупированные регионы Украины.
Однако законных оснований для этого нет, положение о порядке прохождения военной службы позволяет отправлять срочников в зону конфликта через четыре месяца после призыва.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва отправят на войну в Украину уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по окончании срочной службы, если мобилизация будет объявлена снова или продлена.