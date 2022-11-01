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В России начался осенний призыв в армию – планируется призвать 120 тысяч человек

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рф,армія,російська
После завершения мобилизации в России с 1 ноября начался осенний призыв в армию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

В армию планируется призвать 120 тысяч человек – сразу после официального завершения мобилизации, где планировалось призвать 300 тысяч.

Генеральный штаб России накануне заявил, что граждан, призванных на срочную службу, не будут отправляться в оккупированные регионы Украины.

Однако законных оснований для этого нет, положение о порядке прохождения военной службы позволяет отправлять срочников в зону конфликта через четыре месяца после призыва.

Читайте: В Украине отменен призыв на военную службу во время войны

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва отправят на войну в Украину уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по окончании срочной службы, если мобилизация будет объявлена снова или продлена.

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Топ комментарии

  • Юрий Педаченко
    200 тысяч на начало войны, до чмобилизации ещё тысяч 100 навербовали, 300 тысяч чмобиков и ещё 120 тысяч срочников. И это по минимуму. А кацапы точно уверены, что это не их собственная же власть геноцидит?
  • Зэлэный_Змий
    Раніше було контрактники на чмобіків. А тепер буде "лʼамур де труа" - контрактники на чмобіків на призовників. Переможцям приз - романтичка вечірка з зеками-вагнерівцями та суперприз - побачення з кадирівцями. Гранпрі - унітаз тур до України "увідєть і умєрєть".
  • FT FT
    Короче теперь на рашке будет постоянная могилизация под разными названиями.
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