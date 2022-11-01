"Частичная мобилизация" в России завершена, - Песков
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Российский диктатор Путин посоветовался с юристами по поводу указа о завершении "частичной мобилизации", такой документ не нужен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правителями. Сообщаем: указ не нужен", - сказал представитель Кремля.
"Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", - добавил он.