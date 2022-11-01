"На асфальтирование" в бюджете-2023 предусмотрено не менее 64 млрд грн, - Николов. ДОКУМЕНТ

В бюджете на 2023 год расходы "Укравтодора" увеличили почти на 7 млрд грн.

Это следует из таблицы, которую опубликовал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

В нем указано, что расходы на Государственное агентство автомобильных дорог Украины предлагают увеличить на 6,68 млрд грн.

Журналист Юрий Николов отмечает, что планы финансирования "Укравтодора" выросли из-за роста планов по сбору акцизного налога с автомобилистов, который "зашит" в цене на горючее.

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"Пока же из таблицы Железняка понятно, что расходы на асфальтирование - это больше, чем планы Минразвития громад (10 млрд грн), Минкульт (9 млрд), Минспорт (4 млрд грн), Минветеранов (7 млрд грн), Минагро (4 млрд грн), Минстратегпром (8 млрд грн), Минэкономики (3 млрд грн), МИД (6 млрд грн), Минэнерго (5 млрд грн), Минцифры (0,6 млрд грн), Минреинтеграции оккупированных территорий (0,4 млрд грн) .Указанные министерства получат в общей сложности 57 млрд грн, а Укравтодор - 64 млрд грн", - пишет Николов.