Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности и восстановление энергетической инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, дружище, за неослабевшую поддержку", - говорится в сообщении.

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