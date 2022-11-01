Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности и восстановление энергетической инфраструктуры
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, дружище, за неослабевшую поддержку", - говорится в сообщении.