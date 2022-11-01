Правительство нарушило свое обещание перед ЕС и не увеличило финансирование САП, - Шабунин

Обеспечение состоятельности САП является одним из ключевых требований ЕС для предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство нарушило свое обещание перед ЕС, от которого зависит выделение следующего макрофина. На этой неделе Кабмин не принял правку в бюджет об увеличении финансирования САП. Это те деньги, которые в том числе должны были идти на зарплаты 8 новых прокуроров, об отборе которых я писал ранее. Зная это все, вчера правительство отчиталось ЕС об успехах в проведении конкурса на должности прокуроров САП. А уже сегодня - фактически отказалось обеспечить этих прокуроров зарплатами", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, обеспечение состоятельности САП является одним из ключевых требований ЕС для предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Поэтому интересно, как власти собираются объяснять партнерам нежелание выделить деньги для ключевого антикоррупционного института. Официальная причина отказа - отсутствие предложений от ОГП, что никоим образом не мешало Правительству в увеличении финансирования. Но есть и хорошая новость. Исправить это все еще может бюджетный комитет восстановив правку в проекте бюджета перед завтрашним голосованием в Раде", - добавил глава ЦПК.

Также читайте: Власти начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового главы САП, - Шабунин