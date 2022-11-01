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Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры с Зеленским и Путиным по "зерновому соглашению", - Чавушоглу

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ердоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует "Анадолу".

"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновому соглашению", - пишут СМИ, цитируя слова Чавушоглу.

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Топ комментарии

  • Panda Freeav
    тобто спочатку він поклав турецький ... на путіна, а зараз ще по губам йому поводить?
  • Vasily Androshchook
    Кращі перемовини - ракета у дупу х-ла і на Альфу-Кентавра
  • Alex F 3e9482bf
    Не ну він вже реально за..в з ціми перемовинами ,розумію шкурний інтерес,да і помідори жмуть.
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