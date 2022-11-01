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Замглавы АП РФ Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины, - Данилов

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Заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко является главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на РФ должен ответить", - рассказал он.

"Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии

  • 1sarmat
    Мразотний саєнтолог, який мріє прийти до влади після путлера, він же "кіндер-сюрприз" який оголосив на раісії дефолт в 1998 році.
  • Прощай немытая раССея
  • Юрій Петрович 87df6b20
    і що нам це дає?Краще б розказав що наше РНБО робить для забезпечення енергетичної безпеки?надіюся що хоч перестали в білорусі купувати електрику?Чи ще купуємо?
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