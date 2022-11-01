12 стран предоставят Украине энергетическое оборудование для восстановления энергосистемы, - Кулеба

Министерство иностранных дел продолжает активную работу с международными партнерами по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российского ракетного террора.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Мы привлекаем необходимую помощь и оборудование, чтобы преодолеть последствия террористических ударов России по критической инфраструктуре Украины. Мы не позволим российскому террору сломить ни нас, ни наших партнеров", - рассказал министр.

Кулеба напомнил, что соответствующее поручение поставил Глава государства, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и государственные предприятия составили и обновляют список нужд. МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", - заявил глава МИД.

Среди оборудования, получаемого Украина, генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и другое.

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