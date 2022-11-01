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На боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. ИНФОГРАФИКА

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Россия держит на боевом дежурстве в Черном море семь вражеских кораблей. среди которых нет носителей крылатых ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 01.11.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 0 ракет;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров;
  • в Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр".

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На боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей 01

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Топ комментарии

  • Pavlik Morozov 606ce595
    Бажано, щоб надалі на бойовому чергуванні було 0 кораблів ЧФ
  • Alexey Chernyavsky
    Может я и не по теме, но нам пора принимать радикальные меры, а не вести статистику. Нужно начинать уничтожать и их корабли, давать ответку братам-сябрам,бить по их военным базам в городах. Но все упирается в оружие. Если сейчас Иран еще проблем подкинет, будет еще сложнее.ВСУ героически долбят орков чем могут. но руководство страны должно раздуплиться с политическими мерами. Оно боится злить плешивого ублюдка. но он и так делает все, что может и упивается от своей безнаказанности.Сейчас не об асфальте и дорогах надо думать, а об вооружении. надеятьсЯ, что крыса сдохнет. это не вариант, там 95% таких крыс.
  • Maxim Ak-Murza
    Остальных Украинские боевые комары покусали.
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