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В РФ осталась только нефть, остальную экономику Путин уничтожил, - советник Белого дома Хохштейн

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Российский диктатор Владимир Путин разрушил экономику своего государства, начав полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявил специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Нефть – это единственное, что у них осталось в экономике. Путин уничтожил остальную экономику", - отметил он.

"Все, что у них осталось, это то, что добывается из-под земли. Он больше не будет продавать свой газ Европе, поэтому у него остается только нефть, это то, что финансирует эту войну", - добавил Хохштейн.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Так треба домовлятись з шейхами та опустити ціну нафти до плінтуса, як це було зроблено з совком за Афганістан. Через 10 років совка нестало.
  • tax12 t
    якщо серйозно то російська економіка прекрасно почувається, падіння мізерне бо увесь світ тупо вдає боротьбу з росією санкціями тоді як кожна країна для себе позалишали шпаринки щоб санкції обходити.

    таке враження що всі сподіваються лише на українського давида що завалить лапотного голіафа.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    у ***** есть еще "джокеры"... тот же Иран, Корея...северная (и по мелочи : бульбопюрер и несколько угольков и пара-тройка среднеазиатов) плюс неопределившийся хитрожелтый Китай...
    симбиоз так себе... но он есть
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