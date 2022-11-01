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Мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить военную поддержку Украины, в частности ПВО, - Макрон

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макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности как можно скорее увеличить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я подтвердил это сегодня утром президенту Зеленскому: мы полностью мобилизованы, чтобы как можно скорее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушную оборону", - написал Макрон в Twitter .

Кроме того, французский президент заявил о необходимости помочь инфраструктуре электроснабжения и водоснабжения Украины, пораженной РФ.

"Инфраструктура электроснабжения и водоснабжения Украины серьезно пострадала от российских атак. Мы должны действовать до наступления зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", - отметил Макрон.

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Топ комментарии

  • валерий коренев 41e3634f
    Так давай действуй макрон! Иначе эта толпа беснующих варваров насрет на лакированный пол в Версальском дворце!!!!
  • DmitrySviridon ad49c275
    я поблагодарил Макрона в твиттере в комментариях на его странице.
  • Senator 0eaca536
    Дизель генераторы нужны...?нет спасибо...Зе все паришаить сам😛
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