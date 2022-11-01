В ноябре у нас будет больше прогресса в усилении ПВО, чем за последние восемь лет, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что прогресс в усилении противовоздушной обороны за октябрь-ноябрь будет больше, чем за восемь лет с начала агрессии России против Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Часть противодействия российским планам - это усиление противовоздушной обороны. За октябрь-ноябрь у нас в этом вопросе будет больше прогресса, чем за последние восемь лет. Спасибо партнерам, что наконец-то услышали наши аргументы", - сказал Шмигаль.

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Он также выразил надежду на ускорение поставок обещанных систем для защиты всех энергообъектов нашего государства.