568 населенных пунктов деоккупировано в Харьковской области
1 1894
Украинские военные освободили от российских захватчиков 568 населенных пунктов в Харьковской области.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области деоккупировано - 568 населенных пунктов", - отметил он.
На деоккупированных территориях создана 21 военная администрация. В населенных пунктах, где пока отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива, также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад.