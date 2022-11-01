Новости

Военные РФ вывозят из Херсона наиболее ценные документы из архивных подразделений судов, горсовета, ЗАГСа и Госархива

3 49249
херсон,лапчук
Российские оккупанты воруют и вывозят в неизвестном направлении самые ценные документы 18-19 веков, а также офисное оборудование и технику из первого корпуса Государственного архива Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Документы принадлежат Национальному архивному фонду Украины.

"Собственно, повторяют "подвиги" своих предшественников времен нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Также произошло похищение документов из архивных подразделений судов, городского совета и ЗАГС. Все причастные к этому преступлению будут установлены и наказаны", - добавил он.

Читайте также: Вывоз из Херсона останков Потёмкина может означать, что РФ намерена ускорить выход из этого района, - разведка Британии

Топ комментарии

  • barrakud2 12499ce3
    Херсон взяли буквально за день. Це фізично зробити було неможливо. Тут питання мало би стояти по-іншому: знаючи наперед, що прифронтові й прикордонні з рашкою міста у зоні потенційної небезпеки, треба було заздалегідь евакуювати саме цінне вглиб країни. У підсумку, про*бали скіфське золото й багато-багато іншої цінної спадщини. А як всім відомо, рашка ніколи нікому не віддавала пограбоване, й не віддасть.
  • Alex Zverev 46d6768b
    Хмм, а у меня вопрос: почему украинцы, когда оставляли город, не вывезли все эти ценные вещи из музеев, хранилищ документов и т.п.? Что, не знали кому они сдают город?
  • Валерiй Осадчий
    Тому що драпали зі свистом.
    Краще задати питання чому міст не підірвали.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости