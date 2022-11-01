Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию: "Мы должны принять эту новую реальность и перенастроиться"

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы минимизировать плановые отключения.

Об этом он заявил во время заседания правительства 1 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы минимизировать плановые отключения, нужно экономить электроэнергию. Каждый из нас теперь должен принять эту новую реальность и перенастроиться, чтобы потреблять как можно меньше электроэнергии. Особенно в пиковые часы утром и вечером", - сказал Шмыгаль.

Он объяснил, что сейчас существует два режима отключения электроэнергии для потребителей. Первый – это плановые отключения, которые происходят по заранее сформированным графикам.

Однако из-за российских террористических атак применяется второй тип отключений – аварийный.

"Аварийные отключения невозможно предсказать и невозможно спрогнозировать, как долго они продлятся. Когда ракета или дрон ударили по объекту инфраструктуры, то как следствие - экстренно отключается часть потребителей", - отметил Шмыгаль.

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Он сообщил, что после массированного обстрела 31 октября уже удалось полностью восстановить электро- и водоснабжение столицы. В Киевской области также подключили к энергоснабжению огромную часть потребителей. Стабилизировалась ситуация и в Черкасской области.

Шмыгаль заверил, что у Украины будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенные объекты энергоинфраструктуры.

"С партнерами продолжаем договариваться о увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также о мобильных источниках питания и обогрева. Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и прежде", - сказал глава правительства.

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