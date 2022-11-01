Международная конференция по помощи Украине зимой состоится в Париже 13 декабря, - Елисейский дворец
Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент республики также выразил решимость помочь Украине выстоять с приближением зимы, в то время как российские атаки значительно повредили инфраструктуру электро- и водоснабжения в стране. Он указал, что Франция усилит свою поддержку в этом и примет участие в международной мобилизации (помощи). Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию в поддержку гражданской устойчивости страны в течение зимнего периода", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.
Отмечается, что для этого "в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины".
Кроме того, Макрон и Зеленский также согласовали вопрос об организации двусторонней конференции, направленной на помощь Украине со стороны французских компаний, которая состоится 12 декабря.