Международная конференция по помощи Украине зимой состоится в Париже 13 декабря, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора во вторник с украинским президентом Владимиром Зеленским согласовал проведение 13 декабря в Париже международной конференции о помощи Украине в предстоящую зиму.

Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент республики также выразил решимость помочь Украине выстоять с приближением зимы, в то время как российские атаки значительно повредили инфраструктуру электро- и водоснабжения в стране. Он указал, что Франция усилит свою поддержку в этом и примет участие в международной мобилизации (помощи). Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию в поддержку гражданской устойчивости страны в течение зимнего периода", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

Отмечается, что для этого "в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины".

Кроме того, Макрон и Зеленский также согласовали вопрос об организации двусторонней конференции, направленной на помощь Украине со стороны французских компаний, которая состоится 12 декабря.

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