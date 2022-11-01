Ресурсы для энергоснабжения из ЕС в Украину ограничены, поэтому приоритет в другом, - еврокомиссар

Европейский комиссар Кадри Симсон, отвечающая за вопросы энергетики, считает, что приоритетом помощи ЕС является восстановление разрушенных мощностей, а не замещение поставками из ЕС.

Об этом она заявила отвечая на вопрос журналистов в Киеве, по итогам переговоров с украинским министром энергетики Германом Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Комиссар Симсон заверила, что ЕС уже мобилизовала возможные ресурсы, в том числе за пределами Европы.

"Мы делаем все возможное, чтобы закрыть потребность Украины, и эти вопросы - не только к ЕС. Мы уже в диалоге с международными партнерами, потому что есть потребность в очень специфическом оборудовании, которого очень мало производителей в мире", - заявила она.

Она также подчеркнула, что главной проблемой является поиск этого оборудования в мире: "Иногда вопрос не в деньгах, а в том, чтобы найти необходимые части, и ЕС здесь может помочь"

Симсон также прокомментировала возможность замещения электроэнергии на украинском рынке и оценила ее довольно скептически.

"Присоединение Украины к единой энергосистеме ЕС создало возможность экспорта и импорта? Поэтому мы можем поставлять Украине электроэнергию, но эта возможность ограничена. Поэтому у нас приоритет - восстановление линий соединения внутри Украины", - заявила она.

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