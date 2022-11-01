Эрдоган призвал Путина продолжать "зерновое соглашение" и пообещал поощрять шаги для возвращения к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости продолжения зернового соглашения.

Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.

Эрдоган заявил, что Турция продолжает выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума по поставкам зерна.

"Заявив, что он уверен в том, что они наладят сотрудничество, ориентированное на решение этого вопроса, как и многих других вопросов, президент Эрдоган сказал, что если удастся конструктивно решить зерновой кризис, то он также будет поощрять шаги, которые будут сделаны для возвращения к переговорам", - говорится в заявлении.

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