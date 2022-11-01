Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 1 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести пятьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелечья, Ветеринарное и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опытное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

на Запорожском направлении – из всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Зализничное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.

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Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации.

Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.

Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С отказывающимися участвовать в боевых действиях проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ российской федерации.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника".

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