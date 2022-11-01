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США не видят подтверждений, что Россия получила ракеты из Ирана: но нас это волнует, - Белый дом

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кірбі
Официальный Вашингтон по-прежнему обеспокоен в связи с возможностью поставок иранских ракет в Россию для поддержки войны кремлевского режима против Украины, однако в США сейчас не могут подтвердить передачу этих ракет россиянам.

С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы по-прежнему обеспокоены потенциальным обеспечением россии (иранскими – ред.) ракетами класса "земля-земля". Сейчас мы не видели подтверждений этому, но нас это волнует", - заметил представитель Белого дома.

По его словам, становится очевидным, что режим в Тегеране втянут в войну на стороне России против Украины.

"Иран продолжает поддерживать Россию, а также ее усилия в убийстве украинцев. По крайней мере, мы говорили о том, что они поставляют беспилотники", - отметил Кирби.

Кроме того, по его словам, иранские инструкторы и технический персонал были развернуты в Крыму, чтобы помогать россиянам в применении БПЛА с целью нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    США, а давайте ви дасте дальнобійні системи і ППО. А якщо Іран ракети не передасть, то ми їх повернемо. Потім.
  • jklpqrs
    Волноваться не стоит. Их нужно просто п#зд#ть. Все-равно ведь придется.
  • Alex Sav 8157c114
    замість заспокійлового дайте 150 томогівків..
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