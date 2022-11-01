Новости

Джонсон не верит, что Путин применит ядерное оружие в Украине: "Он существенно потеряет покровительство китайцев"

6 86146
джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент России Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие в войне в Украине.

Об этом Джонсон сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не думаю, что он (Путин) это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - считает Джонсон, добавляя, что ядерный удар в Украине означал бы "немедленный выход России из клуба цивилизованных наций".

Бывший британский премьер также считает, что применение ядерного оружия стало бы для России "полной катастрофой", она бы оказалась в "криогенной экономической заморозке", а Путин "потерял бы значительную часть той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до сих пор".

"Многие хотят дать Путину определенный кредит доверия. Этого не станет, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", - считает Джонсон.

Читайте также: Данилов - Медведеву: "Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида"

Говоря о возможном ответе на ядерный удар России, он отметил, что у западных стран и НАТО "есть много вариантов", но добавил, что считает "очень, очень, очень, очень, очень маловероятным, что до этого (ядерного удара РФ) дойдет".

Бывший премьер Британии подчеркнул свою уверенность, что Украина "абсолютно неизбежно" победит в войне с Россией. "Мы должны проявить стратегическое терпение и продолжать их поддерживать", - добавил он.

Также читайте: Ядерным шантажом Путин пытается повторить Карибский кризис и отыграться за поражение СССР в нем, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом гостей.

    Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях, передает https://glavred.info/ukraine/oni-popryatalis-ne-ponimayut-chto-proishodit-boycy-vsu-na-btre-navedalis-v-gosti-k-belorusam-10421972.html «Главред» .

    «Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. <...> Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление», - сообщил украинский защитник.

    Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси.
  • Envoy
    Невозможно сделать прогноз , в кого и куда идиот кинет стулом (жидким) .
  • arye z.
    Это только у меня чувство, что он срочно нуждается в наморднике?

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости