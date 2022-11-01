ВСУ сбили на Донетчине 1 вертолет и 1 беспилотник, - Воздушные силы
2 8733
1 ноября в Донецкой области был сбит один вражеский вертолет Ми-8 и один дрон оперативно-тактического уровня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Схід" в 9 и 12 часов соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня".