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Российские оккупанты заявили, что будут принудительно вывозить людей из Каховского района

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каховка,гес
Оккупационные марионеточные власти Кремля в оккупированной части Херсонской области собираются принудительно отселять людей из Каховского района.

Об этом пишет пропагадистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Для вывоза жителей из Каховского района Херсонской области в связи с высоким уровнем военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры", - заявили оккупанты.

Оккупанты Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня.

По словам ставленника Кремля Владимира Сальдо, до 70 тысяч жителей планируют отселить из 15-километровой зоны возле Днепра в Херсонской области, и процесс уже начался.

Напомним, российские оккупанты запугивают жителей Херсонской области заявлениями о том, что Украина якобы планирует взорвать Каховскую ГЭС, но украинские власти это опровергают и подчеркивают, что военные РФ давно заминировали дамбу и могут спровоцировать затопление региона и масштабную экологическую катастрофу.

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Топ комментарии

  • Коляныч Хараkтерник b2de1b42
    Переживём.. главное - понимание того, что очень скоро, касап будет загнан в свою резервацию.... и чем больше касап будет ***********, тем ближе эта резервация будет к полярному кругу..
  • Elvis2
    Після перемоги виселяти русотварин з европейської частини мордору в побережжя північно-ледовитого океану, як створюючих террористичну небезпеку Україні і створення буферної зони.
  • Володимир Логойда
    Надо поучиться у русских в этом плане . . .

    Когда они наступали, нам тоже следовало устраивать тотальную эвакуацию всего и вся - людей, материальных ценностей, документов. Всё минировать и жечь. Выжженую землю оставлять уродам. А так мы им оставили, что отжимать + наших же граждан, чтобы над ними издеваться, мобилизировать, насиловать, убивать, грабить . . . А была бы выжженая и заминированная земля - и зачем бы им такой "приз" был бы ?
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