США не видели подтверждений, что Китай и КНДР могли предоставлять оружие России, - Пентагон

Китай не предоставлял оружия или другой милитарной поддержки России, нет также признаков, что Северная Корея обеспечивала такие поставки, однако кремль до сих пор ищет разные возможности для получения оружия от других стран, как он делает это с Ираном.

Такой комментарий озвучил 1 ноября во время брифинга представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы не видели никаких признаков того, что Китай поставлял или собирается поставлять какие-либо (военные – ред.) средства России", - отметил представитель Пентагона на вопросы журналистов.

В то же время он подтвердил, что в Соединенных Штатах осведомлены об обращении россии, в частности, к Северной Корее о предоставлении оружия и боеприпасов. Однако, по его словам, по крайней мере, публично в Пхеньяне отказали России.

"Но, по нашим оценкам, россия и далее ищет способы, как получить оружие из КНДР, а также из Ирана", - добавил представитель Министерства обороны США.

Читайте также: Китай: Мы поддерживаем РФ под руководством Путина и намерены усилить сотрудничество