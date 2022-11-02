Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение", несмотря на демарш РФ, - министр обороны Акар

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановки участия в ней.

Об этом Акар сказал на пресс-конференции во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы стремимся, чтобы так было и дальше. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", – отметил он.

Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной о полноценном возобновлении действия "зернового соглашения".

Читайте: Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Зерновое соглашение" должно быть отделено от конфликтных ситуаций. Ожидаем пересмотра решения о выходе из него"